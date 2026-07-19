Del remo vikingo a “Dynamite”: BTS y los Muppets encienden la final del Mundial

El fútbol hizo una pausa y el MetLife Stadium se convirtió en una gigantesca pista de baile. BTS fue uno de los grandes protagonistas del histórico espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

Vestidos con atuendos en tonos rojos y negros, los siete integrantes del grupo surcoreano aparecieron sobre el escenario para interpretar “Dynamite”, uno de sus mayores éxitos internacionales.

La energía fue inmediata. Miles de espectadores acompañaron la canción desde las tribunas, mientras RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook desplegaban sus características coreografías sincronizadas en medio de luces, pantallas y efectos visuales.

La actuación formó parte del primer show completo de medio tiempo realizado en una final masculina de la Copa del Mundo, una producción encabezada también por Madonna, Shakira y Justin Bieber.

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Los Muppets hicieron bailar al estadio

Antes de la aparición de BTS, los Muppets se encargaron de uno de los momentos más divertidos y sorprendentes del espectáculo.

Animal tomó la batería durante una versión de “Seven Nation Army”, el popular tema de The White Stripes convertido en uno de los cánticos más reconocidos dentro de los estadios de fútbol.

La presentación terminó con un breve “Viking Row” o remo vikingo, el movimiento grupal que los aficionados de Noruega popularizaron durante su histórica participación en el Mundial.

El gesto funcionó como un homenaje a la selección noruega y a su hinchada, una de las grandes sensaciones del campeonato pese a no alcanzar la final. Inmediatamente después, el escenario quedó preparado para el ingreso de BTS.

BTS conquistó la final con “Dynamite”

Desde los primeros segundos de “Dynamite”, el grupo demostró la experiencia adquirida durante años de presentaciones multitudinarias.

Los integrantes combinaron precisión coreográfica, energía y contacto permanente con el público. Cada movimiento fue acompañado por los gritos de las ARMY y por miles de aficionados que se sumaron al ritmo desde las tribunas.

El tema, interpretado completamente en inglés, fue una elección pensada para conectar con una audiencia global y celebrar la diversidad de un Mundial disputado entre Estados Unidos, México y Canadá.

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La actuación también representó otro momento histórico para el K-pop: uno de sus grupos más influyentes ocupó el centro del escenario durante el partido más importante del fútbol internacional.

¿Quiénes integran BTS?

BTS nació en Corea del Sur en 2013 bajo el sello Big Hit Entertainment, actualmente integrado en HYBE. La agrupación está compuesta por siete artistas con personalidades y funciones diferentes:

RM, líder y rapero; Jin, vocalista; Suga, rapero y productor; J-Hope, rapero y bailarín; Jimin, vocalista y bailarín; V, vocalista, y Jungkook, cantante principal y el integrante más joven.

Su propuesta musical combina K-pop, hip-hop, R&B, música electrónica, rock y baladas. Además de sus coreografías, el grupo alcanzó reconocimiento por participar en la composición y producción de canciones relacionadas con la juventud, la presión social, la salud mental y el amor propio.

Un fenómeno cultural frente al planeta

La presentación no fue solamente otro concierto para BTS. El escenario mundialista permitió al grupo reforzar su condición de fenómeno cultural capaz de atravesar idiomas, países y generaciones.

Su aparición reunió a seguidores habituales del K-pop con millones de espectadores que observaban la final por el fútbol. Durante algunos minutos, ambas audiencias compartieron la misma canción y el mismo escenario.

Tras “Dynamite”, el show continuó con Justin Bieber, Shakira, Burna Boy, Coldplay, el coro infantil PS22 y otros artistas invitados. La producción fue organizada en apoyo al Fondo Educativo FIFA–Global Citizen, que busca ampliar el acceso de niños a la educación y al fútbol.

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Una presentación para la historia

El remo vikingo de los Muppets hizo sonreír al estadio. BTS consiguió hacerlo cantar y bailar.

Con coreografías precisas, una puesta en escena explosiva y uno de sus éxitos más reconocidos, el grupo surcoreano convirtió la final del Mundial en otro capítulo de su historia internacional.

La pelota volvió a rodar minutos después, pero “Dynamite” ya había dejado su huella sobre el césped de Nueva Jersey.

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