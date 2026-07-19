Descanso: España y Argentina igualan 0-0 en la gran final del Mundial

El Mundial 2026 llega a su desenlace con un duelo inédito: La Roja y la Albiceleste, campeones vigentes de Europa y Sudamérica, definirán el título. Será la primera vez que ambos se enfrenten en una final mundialista.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido:

España disputará la segunda final de su historia tras una campaña sobresaliente: seis triunfos, un empate, apenas un gol recibido y seis vallas invictas, la mejor marca defensiva del torneo. El conjunto de Luis de la Fuente buscará repetir la consagración conseguida en Sudáfrica 2010 y a 38 encuentros su racha invicta. El control del balón volvió a ser una de sus fortalezas, con Rodri y Pau Cubarsí entre los máximos pasadores del Mundial, mientras que Mikel Oyarzábal lideró el ataque con cinco goles.

Argentina, vigente campeona del mundo, llega con puntaje ideal y el mejor ataque del certamen, con 19 goles convertidos. La selección de Lionel Scaloni buscará conquistar su cuarta estrella, tras las consagraciones de 1978, 1986 y 2022, y convertirse en la tercera en la historia en ganar dos Copas del Mundo consecutivas. Además, acumula 13 partidos invictos en Mundiales y estableció un récord al marcar dos o más goles en 13 encuentros consecutivos.

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