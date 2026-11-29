La pasión celeste se hará sentir este domingo dentro y fuera del estadio Tahuichi Aguilera. En el marco del Día del Hincha Bloominista, la parcialidad académica prepara una concentración y una marcha rumbo al principal escenario deportivo cruceño, donde Blooming recibirá a San Antonio desde las 19:30 por la fecha 27 del torneo todos contra todos.

La convocatoria comenzará en la plazuela Don Bosco, ubicada en el primer anillo, desde donde los hinchas se movilizarán hasta el estadio para acompañar al equipo en un compromiso determinante para sus aspiraciones internacionales.

La jornada busca convertirse en una verdadera fiesta celeste, con el aliento de los seguidores como protagonista en la previa de un partido en el que la academia necesita sumar de a tres para mantenerse en la pelea por un boleto a un torneo internacional.

Blooming llega a este encuentro después de cerrar sus entrenamientos el sábado en su sede deportiva. El equipo dirigido por Cristian Paulucci ocupa la undécima posición con 31 puntos y está a cinco unidades de la zona de clasificación internacional, cuyo último puesto pertenece a Guabirá.

Aunque ya no depende exclusivamente de sus propios resultados, la academia sabe que una victoria es fundamental para seguir con posibilidades en las últimas jornadas del campeonato.

Por su parte, San Antonio llegará a Santa Cruz con 28 puntos y sin opciones de alcanzar un cupo internacional. El conjunto celeste buscará aprovechar su localía y el respaldo de su hinchada para conseguir un triunfo que le permita mantener vivo el objetivo.

Para incentivar la asistencia, la dirigencia de Blooming anunció precios accesibles para las entradas y el ingreso gratuito para niños menores de 12 años. La expectativa es que las graderías del Tahuichi se vistan de celeste en una jornada especial para la familia bloominista.