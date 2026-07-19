Kempes e Iniesta presentan la Copa del Mundo en una emotiva ceremonia antes de la final

La gran final del Mundial 2026 comenzó a vivirse con una ceremonia inolvidable en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Las leyendas Mario Alberto Kempes, campeón del mundo con Argentina en 1978, y Andrés Iniesta, autor del gol que le dio a España su único título mundial en 2010, fueron los encargados de presentar la Copa del Mundo ante miles de espectadores.

En medio de un espectáculo cargado de música, luces y efectos especiales, el trofeo hizo su ingreso al campo de juego acompañado por dos de los futbolistas más emblemáticos de la historia de ambos países finalistas.

El primero en tomar la Copa del Mundo fue Andrés Iniesta, quien la levantó entre los aplausos de los aficionados españoles presentes en el estadio. Instantes después, el trofeo pasó a manos de Mario Alberto Kempes, desatando una nueva ovación de los seguidores argentinos que sueñan con ver nuevamente a la Albiceleste en lo más alto del fútbol mundial.

La presencia de ambos campeones simbolizó el legado y la grandeza de dos selecciones que buscan escribir un nuevo capítulo en la historia de la Copa del Mundo. Tras la presentación del trofeo, la copa fue ubicada junto al campo de juego, donde espera al nuevo campeón que se coronará al término del encuentro entre Argentina y España.

La ceremonia elevó aún más la expectativa de los miles de aficionados presentes en el MetLife Stadium y de millones de espectadores alrededor del mundo, que aguardan el inicio de una final que promete quedar en la historia del fútbol.

Mira la programación en Red Uno Play