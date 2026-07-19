La lluvia no apaga la ilusión: hinchas argentinos copan el Obelisco antes de la gran final

A pesar de la intensa lluvia, hinchas argentinos comenzaron a concentrarse en las inmediaciones del Obelisco de Buenos Aires para palpitar la gran final del Mundial frente a España. Es así como se viven las horas previas a la jornada histórica, donde se espera que más de cinco millones de personas inunden las calles para celebrar el ansiado título.

"Estamos contentos de temprano, estamos con todos los preparativos, venimos a comer acá cerquita para, si Dios quiere pasarla acá todos juntos y festejar así, una experiencia hermosa", relató con emoción un ciudadano que llegó acompañado de su familia.

Los cánticos y el aliento ensordecedor ya dominan la tarde mientras otro fanático reconoció que "va a ser un partido difícil, obviamente, son muy buenos, nosotros tenemos al mejor de todos los tiempos; ojalá que sea con victoria".

Cobertura especial desde el epicentro

Aunque las pantallas no transmitirán el encuentro en este punto neurálgico, la multitud eligió este monumento histórico como el búnker definitivo para desatar los festejos apenas termine el partido. La gente ya vaticina un triunfo contundente por 3 a 1 en esta cobertura especial de Red Uno desde Argentina para la final entre ese país y España.

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