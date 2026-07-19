La Scaloneta va por la eternidad: Argentina busca el bicampeonato y su cuarta estrella

La ilusión del bicampeonato late con fuerza en el corazón de millones de argentinos. La selección albiceleste está a solo un paso de alcanzar la gloria eterna y bordar su cuarta estrella en el escudo en una nueva final de la Copa del Mundo. En la previa del crucial encuentro en Nueva York, el director técnico Lionel Scaloni y el arquero Emiliano Martínez compartieron sus sensaciones, reflejando la mentalidad de un grupo que juega por el orgullo de toda una nación.

Al analizar al rival, Scaloni señaló que existe un patrón claro entre ambas selecciones: tanto Argentina como España basan su juego en el dominio absoluto del balón. Sin embargo, el estratega confía plenamente en las armas de su equipo y reveló la fórmula mental para afrontar la presión del partido más importante del año.

"Pensamos que es un partido, no nos ponemos en la cabeza que es una final del mundo porque si no te puedes desviar la atención. Al final lo preparamos al máximo como todos los partidos y después ya veremos qué pasa. La selección argentina juega por su gente, por su país, por su familia, por esa gente que está esperando ver a la selección", afirmó el DT en la conferencia de prensa.

Emiliano Martínez, de la selección masculina de fútbol de Argentina, responde a preguntas en la conferencia de prensa de los finalistas de la Copa del Mundo en Nueva York, Estados Unidos, el 17 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/Olga Fedorova

La identidad de un plantel humilde y trabajador

Más allá de la pizarra táctica, si algo ha caracterizado a este ciclo es el compromiso inquebrantable y el espíritu de sacrificio de sus futbolistas. Esta identidad no es casualidad; responde a las raíces y a la esencia del pueblo que representan, tal como lo describió con emoción el portero Emiliano "Dibu" Martínez.

"Los chicos que están hoy en día, desde que yo estoy en la selección, vienen de familias bajas, de padres trabajadores como todo argentino, que tienen que trabajar el hombre y la mujer. Quiero que nos recuerden como cualquier argentino: que somos trabajadores, que nunca nos damos por vencidos y que, aunque las cosas nos cuesten, siempre salimos adelante como lo estamos viviendo en este mundial", sentenció el guardameta.

Con la humildad de sus orígenes y el fútbol que los llevó a la cima del planeta, la vigencia de la campeona del mundo se pondrá a prueba esta tarde en los Estados Unidos, decidida a escribir otra página dorada en la historia del fútbol internacional.

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