Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger encienden la clausura mundialista

Minutos antes de que rodara el balón en el partido más esperado del planeta, el MetLife Stadium se convirtió en un gigantesco escenario musical. En la previa de la gran final del Mundial, los reconocidos artistas Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger unieron sus voces para interpretar en directo "Desire", el himno oficial de la FIFA, desatando la euforia de los miles de fanáticos presentes en el recinto.

Este espectacular estreno global se dio en el marco de la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo 2026, celebrada este domingo 19 de julio, sirviendo como el preámbulo perfecto para el choque futbolístico.

La cantante estadounidense Nicole Scherzinger, la estrella del pop británico Robbie Williams y la cantante italiana Laura Pausini interpretan el himno de la FIFA antes de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina, en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos, el 19 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER

La historia de este éxito musical comenzó a gestarse en junio de 2025, cuando el cantante inglés Robbie Williams fue elegido oficialmente como Embajador Musical de la FIFA. Poco después, lanzó la primera versión de “Desire” junto a la italiana Laura Pausini, convirtiéndose de inmediato en el primer himno oficial respaldado por el órgano rector del fútbol mundial.

Sin embargo, para la gran cita del domingo, Williams decidió elevar la apuesta con una renovación total del tema. Mientras que la entrega original solo contaba con su voz y la de Pausini, para este gran cierre sumaron el talento y la potencia de la exintegrante de las Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger.

La cantante estadounidense Nicole Scherzinger, la estrella del pop británico Robbie Williams y la cantante italiana Laura Pausini interpretan el himno de la FIFA antes de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina, en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos, el 19 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER

El dato: Los tres artistas interpretaron esta renovada versión juntos en directo por primera vez en la ceremonia de clausura, logrando una fusión perfecta que unió el pop británico, la emotividad italiana y el ritmo estadounidense.

Con una puesta en escena imponente, efectos visuales de última generación y la energía de las tres superestrellas, el show previo de la Copa del Mundo 2026 cumplió con creces las expectativas, dejando el ambiente encendido para el inicio del partido definitivo.

Foto: EFE/EPA/SARAH YENESEL

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