Brasil.

El patinaje mundial está de luto, tras la muerte de un pionero de este deporte en Brasil, Gabriel Ohnmatch, patinador de velocidad brasileño de 23 años, según su madre fue hallado sin vida recostado sobre su sofá en el departamento donde él vivía.

El hallazgo ocurrió en circunstancias trágicamente ordinarias. “Lo encontramos en su departamento sin vida, en el sofá”, aseguró su madre en diálogo con Globo Esporte. La mujer, que había quedado con Gabriel en pasar por su casa para buscar ropa para lavar, añadió:

“El informe forense no indicó ningún robo ni nada por el estilo. Estaba acostado con los auriculares puestos, así que pensé que no me había oído cuando llegué. Me acerqué y me di cuenta que estaba sin vida, aparentemente sin heridas”.