Messi revela quién lo inspira en la recta final de su carrera: “Me identifico mucho con él”

Lionel Messi atraviesa una etapa especial de su carrera. A las puertas de cumplir 39 años y después de conquistar la Copa del Mundo y dos títulos de Copa América con Argentina, el astro rosarino aseguró que continúa disfrutando del fútbol con la misma pasión de siempre.

Durante una reciente entrevista, el capitán de la Albiceleste reveló quién es el deportista que hoy lo inspira y con quien encuentra varias similitudes en cuanto a la forma de afrontar la competencia: el legendario tenista español Rafael Nadal.

"A mí me gusta jugar al fútbol desde chiquito y cuando estoy bien doy el máximo. Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho. Soy muy parecido en ese sentido, siempre quiero dar el máximo. Me identifico de esa manera y, si estoy bien para hacerlo, lo intentaré", expresó Messi.

Las palabras del campeón del mundo reflejan una de las características que ha marcado su carrera: la búsqueda constante de la excelencia y el compromiso por competir al máximo nivel, incluso después de haber alcanzado prácticamente todos los títulos posibles.

Más allá de los logros, Messi también dejó una profunda reflexión sobre el momento que atraviesa y la forma en que vive sus últimos años como futbolista profesional.

"Todo lo que estoy viviendo ahora es de yapa. He llegado más de lo que podría haber llegado a nivel individual y grupal. Me siento muy bien. Todo lo que viví es mucho más de lo que soñé cuando era chico", afirmó.

Con la serenidad que dan los años y el respaldo de una trayectoria irrepetible, Messi disfruta cada partido como un premio adicional. Vigente campeón del mundo y bicampeón de América, el número 10 continúa demostrando que su ambición y amor por el juego permanecen intactos, inspirado por el mismo espíritu competitivo que convirtió a Rafael Nadal en una leyenda del deporte mundial.

Con información de Infobae

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