Portazo e hinchas desmayados marcan la previa del partido de México

La euforia por el Mundial 2026 alcanzó niveles críticos en el corazón de Guadalajara horas antes del partido de la Selección Mexicana. El FIFA Fan Festival, ubicado en la Plaza Liberación, superó su capacidad máxima desde la mañana, lo que desató la desesperación de cientos de aficionados que intentaron ingresar por la fuerza derribando las vallas de seguridad.

Desmayos y despliegue policial

La intensa presión de la multitud atrapada en los accesos provocó desmayos masivos que requirieron la intervención de los servicios médicos en camillas. Para contener los disturbios y recuperar el orden, se desplegó un operativo de seguridad coordinado entre policías locales, fuerzas estatales, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

El Gobierno de Guadalajara exhortó a la población a evitar la zona del Centro Histórico y a monitorear los aforos en tiempo real mediante la aplicación oficial del municipio. Asimismo, se recordó que existen espacios alternos equipados con pantallas para disfrutar del encuentro.

Réplica del fenómeno en el Zócalo

Esta marea humana no fue exclusiva de Jalisco, ya que el Zócalo de la Ciudad de México también reportó un lleno absoluto y momentos de alta tensión vial mucho antes del silbatazo inicial. Para mitigar la concentración masiva en la plaza principal, el gobierno capitalino instaló de emergencia once pantallas adicionales en las calles aledañas del Centro Histórico.

Fuente: Récord.

Mira la programación en Red Uno Play