Mike Tyson se vistió de Albiceleste para la final, pero España golpeó el sueño argentino

La gran final de la Copa del Mundo 2026 en el MetLife Stadium no solo atrajo a los mejores futbolistas del planeta y a estrellas de la música, sino también a leyendas del deporte mundial. Una de las apariciones más comentadas de la jornada fue la de Mike Tyson, el histórico exboxeador estadounidense, quien llegó al recinto deportivo dejando en claro cuál era su bando para el duelo decisivo entre Argentina y España.

El excampeón mundial de los pesos pesados causó furor entre los asistentes al aparecer vistiendo la camiseta de la Selección Argentina. Tyson lució con orgullo la indumentaria albiceleste durante el encuentro, dejando en evidencia su gran admiración y preferencia por el equipo dirigido por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi.

Un apoyo de peso que no alcanzó para el bicampeonato

El aliento del mítico pugilista norteamericano sumó una dosis de mística en las tribunas para la hinchada sudamericana. Sin embargo, pese al empuje de fanáticos ilustres como Tyson, la historia en la cancha favoreció al continente europeo.

El partido cerró con un ajustado marcador de 1 a 0 en favor de la Furia Roja gracias a un agónico gol en el tiempo extra. Con este resultado, España se coronó oficialmente como la nueva campeona del mundo, dejando a Tyson y a millones de argentinos con la ilusión contenida en una tarde que, de todos modos, quedó grabada en la historia del deporte.

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