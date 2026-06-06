Minuto a minuto: Bolivia enfrenta a Escocia en amistoso (0 - 4)

Bolivia atraviesa un duro primer tiempo frente a Escocia en el amistoso internacional que se disputa este sábado en el Sports Illustrated Stadium, en Harrison, Nueva Jersey.

La selección europea se impone parcialmente por 3-0 ante la Verde, en un partido donde mostró mayor intensidad, precisión ofensiva y contundencia desde los primeros minutos.

El primer golpe llegó apenas a los 5 minutos, cuando Lawrence Shankland abrió el marcador para Escocia con un cabezazo dentro del área, tras una asistencia de Andrew Robertson.

Bolivia intentó reaccionar con algunas aproximaciones, pero no logró sostener la pelota ni controlar el ritmo del partido ante un rival que presionó alto y aprovechó los espacios.

A los 23 minutos, Scott McTominay amplió la ventaja para el combinado escocés, luego de una jugada ofensiva que dejó nuevamente mal parada a la defensa boliviana.

Poco después, a los 30 minutos, Che Adams marcó el tercero para Escocia tras un contragolpe rápido que terminó con una definición dentro del área.

Con el 3-0 parcial, el equipo dirigido por Óscar Villegas quedó obligado a corregir errores defensivos y buscar una reacción futbolística en lo que resta del compromiso.

El amistoso marca el inicio de una nueva etapa para Bolivia, que utiliza este encuentro como prueba internacional ante un rival mundialista.

Escocia, por su parte, muestra una imagen sólida y efectiva en ataque, como parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Goles del partido

Escocia 1-0: Lawrence Shankland, 5’.

Escocia 2-0: Scott McTominay, 23’.

Escocia 3-0: Che Adams, 30’.

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