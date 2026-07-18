Gol: Declan Rice abre el marcador para Inglaterra ante Francia (0-1)

Será el 33.º enfrentamiento entre ambas selecciones. Inglaterra domina el historial con 17 victorias, frente a 10 de Francia y 5 empates. También será el cuarto cruce entre ambos en una Copa del Mundo: los ingleses se impusieron en 1966 y 1982, mientras que los franceses ganaron el más reciente, por 2-1 en los cuartos de final de Qatar 2022.

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Francia llega tras una campaña de seis triunfos y una derrota, con 16 goles a favor y apenas cuatro en contra. El equipo de Didier Deschamps buscará conquistar el tercer puesto por tercera vez, luego de lograrlo en Suecia 1958 y México 1986. En ataque, Kylian Mbappé continúa ampliando su legado como máximo goleador francés en Mundiales, acompañado por el gran presente de Ousmane Dembélé y Michael Olise.

Inglaterra, en tanto, intentará conseguir el mejor resultado mundialista desde el título de 1966 y alcanzar por primera vez el tercer puesto, tras caer en esta instancia en 1990 y 2018. Los Tres Leones también marcaron 16 goles en el torneo y volvieron a apoyarse en el liderazgo ofensivo de Harry Kane y el desequilibrio de Jude Bellingham, figuras clave durante la campaña.

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