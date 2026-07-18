TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Mundial 2026

Gol: Declan Rice abre el marcador para Inglaterra ante Francia (0-1)

Mundial 2026: Francia e Inglaterra van por la medalla de bronce.

Martin Suarez Vargas

18/07/2026 17:00

Agregar Reduno en
Foto: EFE.
Estados Unidos.

Escuchar esta nota

Será el 33.º enfrentamiento entre ambas selecciones. Inglaterra domina el historial con 17 victorias, frente a 10 de Francia y 5 empates. También será el cuarto cruce entre ambos en una Copa del Mundo: los ingleses se impusieron en 1966 y 1982, mientras que los franceses ganaron el más reciente, por 2-1 en los cuartos de final de Qatar 2022.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido:

Francia llega tras una campaña de seis triunfos y una derrota, con 16 goles a favor y apenas cuatro en contra. El equipo de Didier Deschamps buscará conquistar el tercer puesto por tercera vez, luego de lograrlo en Suecia 1958 y México 1986. En ataque, Kylian Mbappé continúa ampliando su legado como máximo goleador francés en Mundiales, acompañado por el gran presente de Ousmane Dembélé y Michael Olise.

Inglaterra, en tanto, intentará conseguir el mejor resultado mundialista desde el título de 1966 y alcanzar por primera vez el tercer puesto, tras caer en esta instancia en 1990 y 2018. Los Tres Leones también marcaron 16 goles en el torneo y volvieron a apoyarse en el liderazgo ofensivo de Harry Kane y el desequilibrio de Jude Bellingham, figuras clave durante la campaña.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD