Música, luces y estrellas: así fue el primer show de medio tiempo de una final mundialista

Por primera vez en la historia de la Copa Mundial de la FIFA se implementó este espectáculo masivo, que arrancó con la Reina del Pop junto a las leyendas brasileñas Ronaldo y Ronaldinho.
19/07/2026 16:12
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La gran final de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina no solo está haciendo historia en lo deportivo, sino también en el entretenimiento. El MetLife Stadium fue testigo del primer espectáculo de medio tiempo en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, un hito absoluto que transformó el campo de juego en un escenario de nivel planetario durante el descanso del partido.
La encargada de abrir este imponente show fue nada menos que la Reina del Pop, Madonna, quien desató la locura de los más de 82 000 espectadores con una puesta en escena espectacular. La gran sorpresa de su presentación llegó cuando aparecieron en el escenario las legendarias estrellas del fútbol brasileño Ronaldo y Ronaldinho, fusionando de manera perfecta la música con la magia del balompié global.
Un elenco de impacto global, sorpresas y un emotivo homenaje
Este primer e histórico medio tiempo de la FIFA no escatimó en estrellas. Además de la icónica actuación de Madonna, el megashow musical cuenta con la participación de la estrella latina Shakira, quien hizo vibrar al público al cantar su tema "Dai Dai" junto al artista nigeriano Burna Boy. El evento también cuenta con el ídolo del pop Justin Bieber y el fenómeno mundial del K-pop, BTS.
La jornada estuvo cargada de momentos inolvidables; entre las grandes sorpresas de la tarde, los entrañables personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets saltaron a escena para deleite del público. Asimismo, la música clásica y la emotividad se hicieron presentes gracias al director venezolano Gustavo Dudamel y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, quienes junto a músicos de la Filarmónica de Nueva York protagonizaron un conmovedor homenaje y llamado de solidaridad para Venezuela, elevando el espectáculo a un nivel artístico sin precedentes.
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