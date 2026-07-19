Música, luces y estrellas: así fue el primer show de medio tiempo de una final mundialista

La gran final de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina no solo está haciendo historia en lo deportivo, sino también en el entretenimiento. El MetLife Stadium fue testigo del primer espectáculo de medio tiempo en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, un hito absoluto que transformó el campo de juego en un escenario de nivel planetario durante el descanso del partido.

La cantante estadounidense Madonna actúa flanqueada por los exfutbolistas brasileños Ronaldinho y Ronaldo durante el espectáculo del descanso de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina, en Nueva Jersey, Estados Unidos, el 19 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

El director musical de la Filarmónica de Los Ángeles, Gustavo Dudamel, y miembros de los Muppets interpretan "Seven Nation Army" durante el espectáculo del descanso de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina, en Nueva Jersey, Estados Unidos, el 19 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/RONALD WITTEK

La encargada de abrir este imponente show fue nada menos que la Reina del Pop, Madonna, quien desató la locura de los más de 82 000 espectadores con una puesta en escena espectacular. La gran sorpresa de su presentación llegó cuando aparecieron en el escenario las legendarias estrellas del fútbol brasileño Ronaldo y Ronaldinho, fusionando de manera perfecta la música con la magia del balompié global.

El grupo de pop surcoreano BTS actúa durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina, en Nueva Jersey, Estados Unidos, el 19 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/SHAWN THEW

Un elenco de impacto global, sorpresas y un emotivo homenaje

Este primer e histórico medio tiempo de la FIFA no escatimó en estrellas. Además de la icónica actuación de Madonna, el megashow musical cuenta con la participación de la estrella latina Shakira, quien hizo vibrar al público al cantar su tema "Dai Dai" junto al artista nigeriano Burna Boy. El evento también cuenta con el ídolo del pop Justin Bieber y el fenómeno mundial del K-pop, BTS.

El actor estadounidense Jason Sudeikis durante el espectáculo del descanso de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina, en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos, el 19 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER

El cantante canadiense Justin Bieber se presenta en el medio tiempo este domingo, de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en East Rutherford (NJ, EE.UU.). Foto: EFE/ Lavandeira Jr

La jornada estuvo cargada de momentos inolvidables; entre las grandes sorpresas de la tarde, los entrañables personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets saltaron a escena para deleite del público. Asimismo, la música clásica y la emotividad se hicieron presentes gracias al director venezolano Gustavo Dudamel y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, quienes junto a músicos de la Filarmónica de Nueva York protagonizaron un conmovedor homenaje y llamado de solidaridad para Venezuela, elevando el espectáculo a un nivel artístico sin precedentes.

La cantante colombiana Shakira se presenta en el medio tiempo este domingo, de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en East Rutherford (NJ, EE.UU.). Foto: EFE/ Lavandeira Jr

El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, la cantante colombiana Shakira, la banda de pop británica Coldplay junto al coro PS 22 de Nueva York, la Rana René (Kermit), la cerdita Peggy (Miss Piggy) y otros Muppets actúan en el espectáculo del descanso de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina, en Nueva Jersey, Estados Unidos, el 19 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/SARAH YENESEL

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