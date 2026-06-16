Neymar anuncia en pleno Mundial que será padre por quinta vez: "Voy a enloquecer"

Neymar anunció este lunes, en pleno Mundial, que él y su esposa, la influencer Bruna Biancardi, tendrán a su tercer hijo juntos, el quinto del astro brasileño.

"Voy a enloquecer", señala, emocionado, el jugador del Santos y principal referencia de la selección del país sudamericano, en un video divulgado en redes sociales.

En el anuncio del próximo nacimiento de una niña, aparece la pareja con las dos hijas que ya tiene, Mavie y Mel, de dos años y 11 meses, respectivamente.

En el video también sale Davi Lucca, de 14 años, que el jugador tuvo con Carol Dantas, influencer como Biancardi.

Con los ojos vendados, los cinco aparecen jugando a mancharse de pintura, que cuando se quitan la máscara descubren que es de color rosa, señal de que es niña.

"Voy a empezar una banda y a partir de hoy serán las Spice Girls", bromea Neymar, en referencia al sexo femenino de sus últimos tres hijos.

Quien no está presente en el video del anuncio es Helena, nacida de una relación con Amanda Kimberlly cuando Neymar ya era padre de Mavie y estaba con Biancardi.

El nacimiento de Helena provocó una ruptura pasajera entre él y la influencer, pero ambos se reconciliaron meses después y luego se casaron.

El jugador de 34 años, se recupera de una lesión anterior al Mundial, y espera poder estar a tiempo para disputar los próximos partidos de la fase de grupos después de perderse el estreno contra Marruecos, que se saldó con un empate 1-1.

El viernes, Brasil se enfrenta con Haití y el miércoles de la próxima semana, a Escocia.

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