Pau Cubarsí hace historia: es elegido Mejor Jugador Joven del Mundial 2026

El Mundial 2026 no solo coronó a España como campeona del mundo, sino que también tuvo un reconocimiento individual para uno de sus principales referentes. Pau Cubarsí fue elegido como el Mejor Jugador del Mundial, premio que distingue al futbolista más sobresaliente de toda la competición.

Con apenas 19 años, el defensor central fue una de las piezas clave del equipo dirigido por Luis de la Fuente. A lo largo del torneo mostró seguridad defensiva, liderazgo y una notable madurez, siendo uno de los pilares de la selección española en su camino hacia la conquista de la Copa del Mundo.

Cubarsí disputó un papel determinante en la campaña de La Roja, que cerró el campeonato con el título tras vencer 1-0 a Argentina en el tiempo suplementario de la final disputada en el MetLife Stadium.

El zaguero, formado en las categorías inferiores del FC Barcelona, confirmó durante el Mundial su proyección como uno de los mejores defensores de la nueva generación del fútbol europeo. Su regularidad y rendimiento a lo largo del campeonato fueron fundamentales para que recibiera el máximo reconocimiento individual del torneo.

Con este galardón, Pau Cubarsí suma un nuevo hito a su joven carrera y se convierte en uno de los grandes nombres propios del Mundial 2026, siendo protagonista tanto en la conquista del título por parte de España como en la obtención del premio al Mejor Jugador del campeonato.

Mira la programación en Red Uno Play