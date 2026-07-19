¿Quién es Ferran Torres? El héroe del minuto 106 que hizo campeona del mundo a España

Ferran Torres se convirtió en el gran héroe de España al marcar el gol que le dio el título del Mundial 2026 frente a Argentina. El delantero apareció en el tiempo suplementario para convertir el único tanto del encuentro y conducir a La Roja a la conquista de su segunda Copa del Mundo.

Nacido el 29 de febrero de 2000 en Foios, un municipio de la provincia de Valencia, Ferran dio sus primeros pasos en las divisiones inferiores del Valencia CF, club con el que debutó como profesional siendo apenas un adolescente y donde rápidamente llamó la atención por su velocidad, desequilibrio y capacidad goleadora.

Su crecimiento lo llevó al Manchester City, donde trabajó bajo las órdenes de Pep Guardiola y conquistó importantes títulos en el fútbol inglés. Posteriormente fichó por el FC Barcelona, equipo en el que terminó de consolidarse como uno de los atacantes más versátiles del fútbol europeo.

Con la selección española fue protagonista desde las categorías juveniles hasta convertirse en una pieza fundamental del combinado absoluto. Su capacidad para jugar por las bandas o como delantero centro, sumada a su inteligencia táctica y olfato goleador, lo consolidaron como uno de los referentes del ataque español.

A sus 26 años, Ferran Torres alcanzó el momento más importante de su carrera. Su gol a los 106 minutos de la final ante Argentina no solo le dio el triunfo a España, sino que también permitió a La Roja conquistar su segundo título mundial, inscribiendo para siempre el nombre del delantero valenciano entre los grandes héroes de la historia del fútbol español.

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