Red Uno vive la previa del Portugal vs Colombia desde las playas de Miami

El Mundial 2026 avanza y cada vez quedan menos partidos en la fase de grupos, mientras se empiezan a perfilar los cruces de eliminación directa. En ese contexto, Red Uno de Bolivia despliega su cobertura especial con presencia en Miami, ciudad donde se disputará el atractivo duelo entre Portugal y Colombia.

Los enviados especiales José Quino y Pablo Bustillo reportan desde las playas de Miami, mostrando el ambiente previo al encuentro en una de las sedes más llamativas del torneo. El paisaje costero luce abarrotado de aficionados, en medio de una jornada que combina turismo, fútbol y cobertura internacional.

Desde ese escenario, los periodistas de Red Uno relatan la previa de un compromiso que se jugará este sábado a las 19:00 (hora de Bolivia), con alta expectativa por lo que puedan ofrecer ambas selecciones en una fase decisiva del campeonato.

Portugal llega con la obligación de sumar una victoria que le permita asegurar el primer lugar de su grupo y evitar rivales de mayor peso en la siguiente ronda. Colombia, por su parte, buscará un resultado que le permita cerrar su clasificación en una zona altamente competitiva.

La organización del torneo ha generado gran expectativa en Miami, donde incluso se reporta una alta demanda de entradas para este encuentro, uno de los más atractivos de la jornada mundialista.

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