Rodri lanza la advertencia: “Quien controle el medio tendrá más opciones”

La mesa está servida para el partido más importante del año. España se encuentra a las puertas de una hazaña histórica: buscará bordar su segunda estrella mundialista en el pecho frente a la vigente campeona del mundo, Argentina. En la antesala de este vibrante choque, los protagonistas de la Furia Roja comparecieron ante los medios en la Gran Manzana, dejando en claro que la final se definirá por detalles mínimos y por el control de una zona clave: el medio sector.

Durante la conferencia de prensa oficial de los finalistas de la Copa del Mundo, celebrada en Nueva York, el director técnico de España, Luis de la Fuente, analizó la paridad del encuentro y llenó de elogios el trabajo de su colega en el banquillo albiceleste.

"Tanto Lionel Scaloni como yo, coincidimos en muchos conceptos, en valores, en ciertos principios, que son los que mueven a estos equipos, tanto al suyo como al mío. Entonces, en eso tenemos mucha similitud. Y entonces, al final, en esa igualdad, pues hay que intentar ganar por detalles, por ser cada vez más fieles a nuestra idea", afirmó De la Fuente ante los medios internacionales.

El seleccionador de España, Luis de la Fuente (izq.), responde a preguntas durante la rueda de prensa de los finalistas de la Copa del Mundo en Nueva York, EE. UU., el 17 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/Olga Fedorova

La batalla por el control del juego

Más allá de las pizarras de los entrenadores, las miradas expertas apuntan a que el destino de la Copa del Mundo se decidirá en la sala de máquinas de ambos conjuntos. La batalla futbolística se centrará con fuerza en el medio sector del campo de juego, una teoría que comparte uno de los máximos referentes del seleccionado español, Rodri Hernández.

El mediocampista ibérico no ocultó la enorme responsabilidad que recaerá sobre sus hombros y los de sus compañeros en esa zona del terreno.

"Creo firmemente en la importancia de la figura del medio centro y del centro del campo para llevar a los equipos a ganar. Creo que el fútbol de los equipos pasa por ahí, y más en el fútbol moderno. Ellos tienen un gran centro del campo, nosotros también. Así que será una batalla importante. No creo que sea definitorio, pero sí que el que salga con el control tendrá más opciones", sentenció Rodri.

Con dos propuestas que apuestan por la posesión, el equilibrio y la fidelidad a sus respectivos estilos, España y Argentina prometen un espectáculo táctico de alto nivel. La mesa está lista en Nueva York, donde la gloria eterna espera al equipo que logre imponer sus condiciones en el corazón de la cancha.

Mira la programación en Red Uno Play