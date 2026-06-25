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Mundial 2026

Sigue el minuto a minuto del partido Japón Vs Suecia

Japón pone a prueba las aspiraciones de Suecia en el Grupo F del Mundial.

Martin Suarez Vargas

25/06/2026 19:00

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Foto: EFE.
Estados Unidos.

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Los asiáticos parten con ventaja tras sumar cuatro puntos en sus dos primeras presentaciones y dependen de sí mismos para avanzar a los dieciseisavos de final. Los escandinavos, en cambio, están obligados a sumar para no comprometer su continuidad en el torneo.

Sigue el minuto a minuto del partido:

Japón afronta la última jornada en una posición favorable tras mantenerse invicto. Los Samuráis Azules debutaron con un empate 2-2 frente a Países Bajos y luego dio un paso importante al imponerse por 4-0 sobre Túnez.

Suecia, en tanto, llega a la definición del grupo con la necesidad de conseguir un resultado positivo. Los nórdicos comenzaron su participación con una contundente victoria por 5-1 ante Túnez, pero en la segunda fecha sufrieron una dura derrota por 5-1 frente a Países Bajos.

El encargado de impartir justicia en el partido será Iván Bárton Cisneros.

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