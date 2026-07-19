¡Sigue EN VIVO por Red Uno! Arranca la ceremonia de clausura del Mundial 2026

¡La fiesta mundialista ya comenzó! La ceremonia de clausura del Mundial 2026 se desarrolla en el New York/New Jersey Stadium, escenario que dentro de pocas horas coronará al nuevo campeón del planeta.

Miles de aficionados llenan las tribunas para disfrutar un espectáculo cargado de música, luces y emoción, antes de la esperada final entre Argentina y España.

La ceremonia comenzó a las 13:30, hora de Bolivia, 90 minutos antes del inicio del partido, programado para las 15:00.

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Red Uno te lleva directamente al corazón del evento deportivo más importante del año, con una transmisión especial para que disfrutes desde casa de la ceremonia, la salida de los jugadores y toda la emoción previa al pitazo inicial.

La señal abierta y las plataformas digitales de la Red Naranja se unen para acompañar a los aficionados bolivianos durante una jornada que promete quedar grabada en la historia.

No cambies de canal: la fiesta recién comienza y la Copa del Mundo está a punto de encontrar un nuevo dueño.

Argentina y España van por la gloria

La ceremonia abrirá paso a una final inédita entre dos de las selecciones más poderosas del planeta.

Argentina llega como campeona vigente y buscará defender la corona conquistada en Catar 2022. España, por su parte, intentará volver a levantar el trofeo después de su histórica consagración en Sudáfrica 2010.

El duelo también tendrá como protagonistas a Lionel Messi, líder de la Albiceleste, y a una generación española que llega respaldada por su fútbol colectivo y su consagración europea.

Dos estilos, dos campeones continentales y una sola Copa en juego.

La final se vive en la Red Naranja

Desde la ceremonia de clausura hasta el último minuto del partido, Red Uno acompaña a toda Bolivia con una cobertura especial, análisis, imágenes desde el estadio y las reacciones de los aficionados.

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