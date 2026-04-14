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Simeone: "Vamos a buscar lo que venimos buscando hace tiempo"

El estratega argentino celebró la clasificación de su equipo a semifinales de Champions y aseguró que irán con ilusión en busca del título.

EFE

14/04/2026 18:53

Diego Pablo Simeone, estratega del Atlético Madrid. Foto: cuenta oficial de redes sociales del DT argentino (Facebook).
España.

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 Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, manifestó, tras clasificarse para las semifinales de la Liga de Campeones, que jugar una semifinal "es maravilloso" y que van a "buscar" lo que vienen "buscando desde hace tiempo", en referencia al título de la Copa de Europa.

"Va a ser la cuarta semifinal que jugamos. Es maravilloso", dijo el técnico, que ha dirigido al equipo en cuatro de las siete semifinales que ha conseguido en su historia.

"Jugar una semifinal de Champions. Qué bueno. Vamos a ir con toda la ilusión y toda la fe. Sabemos nuestras características y nuestros defectos. Estamos preparados y vamos a buscar lo que venimos buscando desde hace muchos años", explicó.

"Han cambiado los futbolistas, hemos vuelto a empezar un montón de veces y volvemos a estar entre los cuatro mejores de Europa. Hemos jugado contra un equipo difícil de controlar y con errores individuales logramos meternos en el partido. En el segundo tiempo ya fue más equilibrado, el banquillo nos dio energía y ellos fueron perdiendo velocidad", señaló.

"Sí, podía suceder que tuviésemos errores porque son muy buenos y si juegas contra un equipo muy bueno, si cometes errores, ellos no perdonan. Nosotros teníamos que imponernos en el ataque porque el partido no iba a pasar por defender. Hay veces que no quieres defender... pero te llevan a defender", añadió.

Sobre Lenglet y su error en el primer gol del Barcelona, dijo:

"Habíamos hablado antes del partido, no tenía que demostrarnos nada. Es un chico extraordinario, un futbolista con sus características buenas y con cosas que mejorar, como todos. Tuvo la calma para salir de ese error y la jerarquía, porque la tiene. Lo llevó adelante de menos a más". EFE

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