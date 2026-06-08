Súper Deportivo Copa del Mundo te lleva al interior del estadio del partido inaugural

La cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026 continúa y el Estadio Ciudad de México ya luce preparado para recibir el partido inaugural entre México y Sudáfrica, programado para este jueves a las 15:00.

Desde el escenario mundialista, el enviado especial Pablo Bustillo mostró el interior del recinto, destacando sus modernas graderías, su imponente estructura y el excelente estado del césped donde se disputará el primer encuentro de la Copa del Mundo.

Además, se confirmó que el próximo martes se realizará una conferencia de prensa oficial, 48 horas antes del compromiso inaugural. Durante el acto se brindarán detalles finales sobre la organización y el desarrollo del evento.

Entre las novedades, ya se realizaron pruebas en los tableros electrónicos y en distintos sistemas tecnológicos que serán utilizados durante la competencia. FIFA también implementará innovaciones para la transmisión y el seguimiento de los partidos, con un despliegue técnico de primer nivel.

El ambiente mundialista ya se vive intensamente en la capital mexicana. Las calles se encuentran decoradas con banners y elementos alusivos a la selección anfitriona, mientras miles de aficionados comienzan a llegar para disfrutar de la máxima cita del fútbol.

Cada encuentro contará con una cobertura especial que incluirá 38 cámaras y ocho cámaras aéreas con cables que recorrerán el estadio de extremo a extremo, garantizando imágenes de alta calidad para los espectadores de todo el mundo. El Mundial 2026 comenzará este jueves y será transmitido por Red Uno.

Mira la programación en Red Uno Play