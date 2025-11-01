El Súper Deportivo arranca este martes por las pantallas de Red Uno con toda la pasión del deporte

Este 4 de noviembre regresa por las pantallas de Red Uno de Bolivia la adrenalina, la pasión deportiva y los goles con El Súper Deportivo, el espacio que promete mantener informados a los hinchas sobre campeonatos, torneos mundiales y los eventos más destacados del deporte local, nacional e internacional.

El programa se emitirá de lunes a viernes de 12:00 a 12:25 por las pantallas de la Red Naranja, mientras que los domingos tendrá una edición especial de 22:30 a 23:30. La conducción estará a cargo de Pablo Bustillo y Mauricio “Chipi” Caballero desde la ciudad de La Paz, con enlaces directos a Cochabamba con Alejandro López y a Santa Cruz con Gustavo Fuss.

Con un formato dinámico y una cobertura a nivel nacional, El Súper Deportivo promete convertirse nuevamente en el punto de encuentro de los fanáticos que viven el deporte con intensidad.

Así que, amigo hincha, prepárate: vuelve el número uno del deporte, El Súper Deportivo, por las pantallas de Red Uno de Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play