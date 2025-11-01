TEMAS DE HOY:
INFANTICIDIO EN SANTA CRUZ Tía agredió a sus sobrinos

29ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

El Súper Deportivo arranca este martes por las pantallas de Red Uno con toda la pasión del deporte

El programa más esperado por los hinchas del deporte vuelve este 4 de noviembre con nueva temporada, horarios renovados y la cobertura más completa del ámbito deportivo.

Martin Suarez Vargas

01/11/2025 14:38

De izquierda a derecha: Pablo Bustillo, Gustavo Fuss, Alejandro López y Mauricio Chipi Caballero, conductores del Súper Deportivo. Foto: Red Uno.
Bolivia.

Escuchar esta nota

Este 4 de noviembre regresa por las pantallas de Red Uno de Bolivia la adrenalina, la pasión deportiva y los goles con El Súper Deportivo, el espacio que promete mantener informados a los hinchas sobre campeonatos, torneos mundiales y los eventos más destacados del deporte local, nacional e internacional.

El programa se emitirá de lunes a viernes de 12:00 a 12:25 por las pantallas de la Red Naranja, mientras que los domingos tendrá una edición especial de 22:30 a 23:30. La conducción estará a cargo de Pablo Bustillo y Mauricio “Chipi” Caballero desde la ciudad de La Paz, con enlaces directos a Cochabamba con Alejandro López y a Santa Cruz con Gustavo Fuss.

Con un formato dinámico y una cobertura a nivel nacional, El Súper Deportivo promete convertirse nuevamente en el punto de encuentro de los fanáticos que viven el deporte con intensidad.
Así que, amigo hincha, prepárate: vuelve el número uno del deporte, El Súper Deportivo, por las pantallas de Red Uno de Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD