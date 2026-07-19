Unai Simón gana el Guante de Oro tras un Mundial histórico con España

El arquero Unai Simón fue distinguido con el Guante de Oro del Mundial 2026, reconocimiento que premia al mejor portero del campeonato, luego de una destacada actuación durante el torneo que culminó con España como campeona del mundo.

El guardameta español fue una de las piezas fundamentales del equipo dirigido por Luis de la Fuente, aportando seguridad bajo los tres palos y siendo determinante en los momentos más exigentes de la competición.

Durante el Mundial, Simón destacó por sus intervenciones decisivas, su liderazgo desde el arco y su capacidad para transmitir confianza a la defensa española, factores que fueron clave para el éxito de La Roja.

Su última gran actuación llegó en la final frente a Argentina, donde mantuvo su portería en cero durante los 120 minutos y contribuyó a la victoria por 1-0 en el tiempo suplementario, resultado que permitió a España conquistar su segunda Copa del Mundo.

Con este reconocimiento, Unai Simón suma uno de los mayores logros individuales de su carrera y se consolida como uno de los arqueros más destacados del fútbol internacional, siendo una de las grandes figuras del Mundial 2026.

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