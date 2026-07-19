¡Ya rueda la pelota! El gigante de Nueva Jersey recibe la final entre Argentina y España

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 ha llegado a su gran epílogo. Tras un mes de intensas batallas, emociones al límite y sorpresas históricas, el torneo deportivo más importante del planeta define a su campeón en el imponente estadio de Nueva York / Nueva Jersey, el colosal escenario elegido para albergar el choque final entre España y Argentina.

Este majestuoso recinto, que cuenta con una impresionante capacidad para 82 566 espectadores, se vestirá con sus mejores galas para un partido inédito, ya que tanto la Albiceleste como la Furia Roja pisarán por primera vez este terreno de juego en lo que va de la competición, jugándose el todo por el todo.

Un camino repleto de grandes batallas

Aunque para los dos finalistas este césped es territorio inexplorado, el coloso estadounidense ya ha sido testigo de momentos memorables a lo largo del certamen. Durante la fase de grupos, el estadio albergó cinco encuentros de alto calibre:

El electrizante empate entre Brasil y Marruecos .

La contundente victoria de Francia sobre Senegal .

El triunfo de Noruega ante los denominados Leones de Teranga .

La apasionante y sorpresiva victoria de Ecuador sobre Alemania .

La sólida conquista de Inglaterra ante Panamá.

Escenario de sorpresas en las eliminatorias

La intensidad aumentó en la fase de eliminación directa, donde el estadio ratificó su jerarquía mundialista. En los dieciseisavos de final, presenció el triunfo de Francia sobre Suecia por 3-0. Posteriormente, en los octavos de final, se convirtió en el escenario de uno de los grandes impactos del torneo: la eliminación de Brasil a manos de Noruega por 2-1.

Ahora, con el historial de grandes hazañas impregnado en sus tribunas, el gigante de Nueva Jersey se reporta listo para el último acto. España y Argentina saltan a la cancha con la historia en sus pies, listos para consagrar a un nuevo monarca en uno de los templos más imponentes del deporte moderno.

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