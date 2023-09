La Paz.

Jhoselyn Camargo retornó en las primeras horas de este martes a El Alto, y en una entrevista con El Mañanero de la Red Uno, expresó que ella no era la favorita a ganar la Media Maratón de Medellín, ya que había otras atletas con grandes marcas.

La bandera boliviana nuevamente flameó en lo más alto del podio el pasado domingo, luego de que la fondista nacional Jhoselyn Camargo ganara la Media Maratón de Medellín con un tiempo de 1 hora 14 minutos y 14 segundos, sacando un minuto de ventaja a R.C.M Rojas su perseguidora. La previa a esta competencia no tenía en sus planes a alguien de Bolivia para que ocupe el primer puesto.

Si bien Camargo recibió la invitación de los organizadores para competir, no llegaba con los credenciales altos para hacerse de la Media Maratón, sino que fue un trabajo arduo durante el recorrido que le permitió volverse fuerte y ganar los 21 K.

"La organización me recibió de manera espectacular hasta que me retiré, pero tampoco era una de las favoritas, ahí me sentí orgullosa de ser boliviana, porque ahí decía ¿ahora esta competencia Bolivia viene a pelearla?", contó la fondista.