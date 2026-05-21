En vivo: Cisternas con combustibles salen de Senkata y llegan a surtidores de La Paz

Cisternas de gasolina y diésel comienzan a salir de la planta de Senkata con resguardo policial y militar, garantizando el abastecimiento en estaciones de servicio tras varios días de escasez.

Desde la planta de Senkata, en la ciudad del Alto, se informó que más de 25 cisternas han comenzado a salir para abastecer de gasolina y diésel a los surtidores de La Paz y El Alto. Cada unidad cuenta con resguardo policial y militar, protegiendo tanto la planta como el recorrido de los vehículos ante posibles obstáculos en la carretera.

Las cisternas forman filas y se preparan para distribuir combustible a los diferentes surtidores, permitiendo a la población acceder nuevamente a gasolina y diésel tras varios días de desabastecimiento.

El operativo, que se inició desde tempranas horas de la tarde, se desarrolla sin presencia de bloqueadores, aunque todavía se encuentran restos de escombros, piedras y fogatas en algunos tramos. Las patrullas policiales y el personal militar acompañan a las cisternas durante todo el recorrido, garantizando la seguridad y la entrega segura del combustible.

Se espera que con este despliegue se alivie la situación crítica de la población que llevaba días haciendo largas filas en estaciones de servicio cerradas o con escasez de combustible.

SIGUE EN VIVO LA LLEGADA DE LAS CISTERNAS:

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