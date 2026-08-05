Farmacorp y Amarket celebran el Mes de Bolivia con ofertas 2x1 y descuentos de hasta el 50%

En agosto, un mes de celebración para el país, Farmacorp y Amarket presentan "Celebremos Ahorrando", una campaña que ofrecerá promociones especiales en categorías de salud, cuidado personal, belleza y hogar, con el propósito de acercar mayores oportunidades de ahorro a las familias bolivianas.

Una campaña pensada para ahorrar

La campaña pondrá a disposición de los clientes más de 10.000 productos con beneficios como ofertas 2x1, descuentos en la segunda unidad y rebajas de hasta el 50%. Además, incorporará por primera vez un esquema de descuentos escalonados identificado por colores, para que los clientes identifiquen fácilmente las promociones disponibles en cada tienda.

"En Farmacorp y Amarket trabajamos para generar propuestas que respondan a las necesidades de nuestros clientes. 'Celebremos Ahorrando' refleja ese compromiso, acercando más beneficios y oportunidades de ahorro para que las familias bolivianas puedan disfrutar esta temporada con mayor tranquilidad", señaló Paola Ferrufino, Gerente de Marketing de Nexocorp, corporación a la que pertenecen Farmacorp y Amarket.

La campaña estará vigente del 5 al 16 de agosto de 2026 o hasta agotar stock. Las promociones aplican a productos seleccionados y podrán variar según la marca y la sucursal participante. Farmacorp ofrecerá la campaña en sus sucursales a nivel nacional, mientras que Amarket lo hará en Santa Cruz. Para conocer el detalle de las ofertas y los productos incluidos, los clientes pueden visitar cualquiera de las sucursales o consultar los canales oficiales de cada empresa.

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