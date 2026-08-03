La nueva HONOR 600 Series llega a Bolivia y marca una nueva era de experiencias impulsadas por Inteligencia Artificial

HONOR anunció la llegada de la nueva HONOR 600 Series al mercado boliviano, su nueva familia de smartphones premium impulsados por inteligencia artificial. El lanzamiento se realizó durante un desayuno con medios e influencers, un encuentro en el que la marca presentó a "El Genio de la IA", reflejando su compromiso con la innovación y por acercar tecnologías inteligentes capaces de potenciar la creatividad, la productividad y la experiencia móvil de los usuarios.

La HONOR 600 Series combina innovación, diseño y rendimiento en una misma propuesta. Entre sus principales novedades destaca la función Imagen a Video IA 2.0, que permite transformar fotografías en videos generados con inteligencia artificial directamente desde la galería del dispositivo. Uno de los modelos que integra esta familia es el HONOR 600e, que combina un elegante diseño forjado en metal con una batería de 6.520 mAh diseñada para ofrecer una autonomía prolongada. La experiencia se complementa con un avanzado sistema de cámaras impulsado por inteligencia artificial, un botón dedicado para acceder rápidamente a funciones inteligentes y herramientas de IA que potencian tanto la creación de contenido como la productividad en el día a día.

La función Imagen a Video IA 2.0 representa uno de los principales características de la HONOR 600 Series. Integrada de forma nativa en la galería del dispositivo, permite convertir imágenes estáticas en videos mediante inteligencia artificial, sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales. La herramienta ofrece diferentes estilos creativos para que los usuarios puedan generar contenido de manera sencilla, intuitiva y personalizada.

"Estamos muy entusiasmados por presentar la HONOR 600 Series, una propuesta que combina diseño premium, fotografía de última generación e innovaciones impulsadas por inteligencia artificial. Este lanzamiento refleja el compromiso de HONOR por seguir liderando la evolución de la IA en dispositivos móviles, integrando tecnologías que transforman la experiencia de nuestros usuarios", afirmó Melisa Paz, Gerente de Marketing de HONOR.

Como parte de esta presentación, HONOR preparó regalos de lanzamiento para quienes adquieran los nuevos dispositivos de la HONOR 600 Series. Los compradores del HONOR 600e recibirán de regalo unos audífonos inalámbricos de HONOR y, en el caso de la versión de 256 GB, accederán además a un beneficio adicional de cashback de Bs 200. Por su parte, quienes elijan el HONOR 600 también obtendrán unos audífonos inalámbricos de HONOR de regalo, como parte de una oferta diseñada para brindar mayor valor a la experiencia de compra, todos hasta agotar stock.

Además, HONOR anunció una alianza exclusiva con KRECE, entidad que otorgará la facilidad de pago en cuotas para la compra de smartphones HONOR en Bolivia. Quienes deseen adquirir el nuevo HONOR 600e podrán hacerlo con una cuota inicial aproximada desde Bs 1.275 y completar el pago en 10 cuotas quincenales de alrededor de Bs 590.

Agregando a las acciones de lanzamiento ofertadas por la marca, HONOR puso en marcha el concurso "Hincha de la IA", una iniciativa que invita a los usuarios a participar de un concurso en el que podrás probar la función Imagen a Video IA 2.0, lo único que debes hacer es registrarte en la página web de HONOR: honor.com.bo y cargar tus fotos favoritas, con eso HONOR te enviará tu video generado con la HONOR 600 Series para que puedas publicarlo en tu TikTok con el hashtag #HinchadelaIA y la mención a @honorbolivia. el video con más vistas será el ganador.

Con la llegada de la HONOR 600 Series, la marca continúa fortaleciendo su portafolio en Bolivia y reafirma su compromiso de acercar la innovación tecnológica a más personas mediante dispositivos que integran inteligencia artificial, diseño premium y herramientas pensadas para responder a las nuevas formas de crear, comunicar y compartir contenido.

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