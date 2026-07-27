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Monumental premia la fidelidad digital de sus clientes en la campaña "Monumental Net Premia +"

En su segundo sorteo, la empresa entregó una motocicleta 0 km y un abono de $us 1.000. La campaña incentivó el uso de los canales de pago online como la web, QR, WhatsApp, App y banca móvil.

Red Uno de Bolivia

27/07/2026 19:03

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En un ambiente de celebración y entusiasmo, Monumental llevó a cabo este pasado viernes 24 de julio la esperada entrega de premios correspondiente al segundo sorteo de la exitosa campaña "Monumental Net Premia +", una iniciativa diseñada para recompensar a los clientes que apuestan por la comodidad y practicidad de las herramientas digitales.

Durante el evento realizado en las oficinas de la institución, los afortunados ganadores de esta segunda etapa recibieron sus reconocimientos: Rosmery Galindros Sandoval se convirtió en la flamante ganadora de la motocicleta 0 km, mientras que Yanen Rojas Lopez fue acreedor/a del abono de $us 1.000.

Sumando oportunidades al pagar en línea

La campaña, que arrancó el pasado 25 de febrero, basó su mecánica en la acumulación de tickets digitales por cada transacción realizada a través de los canales habilitados: sitio web, código QR, WhatsApp, aplicación móvil y banca móvil.

En primer sorteo realizado el 29 de mayo, la iniciativa benefició con abonos de $us 500 a Juan Carlos Escalante Auza y Heidi Peñaloza Machicao. Con la culminación de este segundo sorteo y entrega, "Monumental Net Premia +" consolida el compromiso de la empresa de brindar no solo soluciones digitales ágiles, cómodas y seguras, sino también grandes alegrías a sus clientes.

Innovación y comodidad para los usuarios

Con el cierre de esta campaña, Monumental reafirma su apuesta por la transformación digital, motivando a sus usuarios a autogestionar sus trámites y pagos de manera rápida desde cualquier lugar.

"Queremos agradecer a cada uno de nuestros clientes por sumarse a esta era digital. 'Monumental Net Premia +' nació para premiar esa confianza y demostrar que realizar sus pagos en línea no solo les ahorra tiempo, sino que también les abre las puertas a grandes premios", destacó Leonardo Lazcano, jefe de Ventas del Centro de Compras Monumental.

Monumental invita a todos sus clientes a seguir atentos a sus redes sociales oficiales y plataformas digitales para futuras novedades, promociones y beneficios exclusivos.

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