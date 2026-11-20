Una deliciosa comida se disfruta más cuando tiene el acompañamiento justo. Por eso Salsas Real inició su comunicación como marca de salsas a través de la idea de poner las verdades sobre la mesa.

Real ofrece ketchup y mayonesa, que ya formaban parte de algunos hogares, pensados para el consumo de todos los días: en el almuerzo, en la cena, en las papas fritas del fin de semana, en el sándwich de la tarde o en esa hamburguesa que nunca falla. Son productos sencillos, de sabor reconocible y con un precio al alcance de todos, porque las cosas buenas no tienen por qué ser costosas y esa es una gran verdad de la vida.

Una de las grandes ventajas de la marca es la variedad de formatos. Desde presentaciones pequeñas, ideales para quien quiere probar o llevar algo práctico, hasta envases más grandes para el hogar, reuniones familiares o restaurantes, hay una opción para cada necesidad y cada bolsillo. Así, cada persona elige lo que mejor se adapta a su consumo.

Pero Real no es solo una marca de salsas, es también es una forma de ser. Su concepto, “Esto es Real”, nace de una idea muy simple: hablar con la verdad, de manera directa y sin tapujos. Es una marca que se anima a decir las cosas como son y que conecta con la gente de forma cercana. Aquí no hay frases complicadas ni promesas exageradas, solo salsas que cumplen y que acompañan.

Eso no quiere decir que sus planes son pequeños, habiendo comercializado ya el ketchup y la mayonesa. La expansión del portafolio ya está en los objetivos, con el lanzamiento de una mostaza en los próximos meses. Lo cual le dará cobertura a las 3 salsas principales y permitirá que Salsas Real pueda llegar a más personas a nivel nacional.

Esa honestidad es la que busca reflejar en cada detalle: desde el sabor hasta la manera de comunicarse con sus clientes. Real entiende que la gente que trabaja, cocina, comparte y disfruta a diario, no necesita adornos. Necesita productos confiables, que estén siempre a la mano y que hagan rendir cada comida. Con este espíritu, Salsas Real siempre será una marca accesible y franca, que celebra la comida cotidiana y la verdad de lo simple. Estando lista para que la pruebes en tu mercado y supermercado más cercano. Porque al final, lo que más se valora en la mesa es lo que se siente genuino.

Esto es Real.