En un contexto empresarial marcado por la velocidad, la exigencia y la búsqueda constante de resultados, detenerse a reflexionar adquiere cada vez mayor importancia. La sociedad de Evolución Empresarial Responsable – SEER, una iniciativa de Big Brands reunió a lideres empresariales de mas de 30 sectores diferentes en una jornada de reflexión.

Diana Hurtado, líder de Yanbal en Bolivia, una Gran Marca, partner SEER, dio la bienvenida a los asistentes, destacando el valor de seguir construyendo espacios que permitan compartir experiencias y ampliar la mirada al tejido empresarial nacional.

Foto SEER.

Ricky Penman compartió una inspiradora reflexión sobre la importancia de desacelerar, recuperar la conexión con nosotros mismos y cuestionar el ritmo al que estamos acostumbrados a vivir. Una invitación a comprender que hacer una pausa no significa dejar de avanzar, sino reconocer cuándo necesitamos tomar distancia para mirar con mayor claridad y fuerzas recargadas

Por eso, desde Big Brands en base a su compromiso con el tejido empresarial nacional, lanzaran el programa ejecutivo SLOW DOWN, una propuesta orientada a recuperar el equilibrio, la atención y la conexión con aquello que da sentido a nuestras decisiones que será dictado por Ricky Penman y Alejandra Duran.

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El encuentro contó con la presencia de Grandes Marcas que forman parte del ecosistema SEER, entre ellas Yanbal, PIL Bolivia, Fortaleza Seguros e IMCRUZ, organizaciones que acompañan esta iniciativa y comparten una visión empresarial basada en el liderazgo consciente y la construcción de organizaciones más humanas

Con esta jornada, SEER reafirma su propósito y confirma que la verdadera evolución es humana, convencidos de que la excelencia comienza cuando lideramos con conciencia y ponemos a las personas en el centro.

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