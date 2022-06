Isabel Rehfeldt fue coronada como Miss Feicobol

Cochabamba, Bolivia

La noche de este miércoles, se realizó la elección de Miss Feicobol 2022 en la versión 38 de la Feria Internacional de Cochabamba (FIC).

Las azafatas representantes de distintas empresas hicieron su presentación en la pasarela del certamen en busca de la corona. El acto se desarrolló en el teatro al aire libre del campo ferial de la laguna Alalay.

Durante el certamen de belleza, las modelos desfilaron con traje de baño y de gala, apoyadas por sus masivas barras a pesar del frío. También se contó con la presencia de autoridades municipales, ejecutivos de la Fundación Feicobol. También hubo números musicales y de danza.

Ya en horas de la madrugada, Isabel Rehfeldt, representante de la empresa Hansa-Audi, fue elegida como la azafata más bella del encuentro empresarial y comercial más importante de Cochabamba, que concluirá el domingo 26 de junio.

"No me lo esperaba, pero estoy muy contenta y muy agradecida con el público, con el jurado, con familia y amigos que vinieron a apoyarme. Además, de todos los integrantes de Hansa, de Audi que han estado apoyándome todo el tiempo y haciendo barra. Disfruté, la he pasado muy bien y eso se notó", afirmó Isabel, luego de ser coronada.