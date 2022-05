"Caminábamos, de repente la vi tirada. Me decía 'mamá, me muero", contó aterrada la progenitora

Argentina

Una adolescente de 13 años fue apuñalada en Florencio Varela, Argentina, luego de ser abordada por asaltantes que querían robarle su celular.

Según reportó TN, la joven estaba en compañía de su madre, iba a tomar el tren para dirigirse a su escuela, y la estudiante se había adelantado algunos metros en la calle.

La madre de la víctima, Daisy Castillo, relató que “cuando íbamos caminando, ella se fue corriendo algunos metros adelante mío, dobló en la esquina y ahí escuché los gritos".

"De repente la vi tirada. Me decía 'mamá, me muero'", añadió la mujer. Daisy no alcanzó a ver a los delincuentes, quienes huyeron luego de robarle el celular a su hija. Según relató la joven, eran dos antisociales.