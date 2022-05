Video muestra al autor de masacre en Texas ingresar a escuela

Cargando...

Texas, EE.UU.

En las últimas horas se viralizó en las redes sociales un video que muestra a Salvador Ramos, el supuesto autor de la masacre de 18 niños y un maestro en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, Estados Unidos, antes de cometer el crimen.

El video compartido en la red social de Twitter se observa a Ramos, de 18 años de edad, merodear las instalaciones del centro educativo, vestido completamente con ropa de color negro y cargando un arma de fuego de alto calibre.

La persona que grabó el corto video con un teléfono celular reaccionó aterrada al presenciar el momento cuando el tirador ingresaba a la escuela a matar a los estudiantes y al docente.

El tiroteo ocurrió alrededor del mediodía de este martes 24 de mayo. A la escuela asistían niños de segundo, tercero y cuarto grado de primaria. El próximo viernes los alumnos comenzaban sus vacaciones de verano.

El joven autor del tiroteo en una escuela de primaria en Uvalde, Texas, que ha dejado 21 muertos, 19 niños, un profesor y el mismo agresor, Salvador Ramos, estudiante en un centro de secundaria de la localidad y que estaba preparando el acceso a la universidad, según ha informado el gobernador de Texas, Greg Abbott.

Todavía se sabe poco sobre él, pero la policía sí ha distribuido una foto que muestra a un chico con cabello castaño hasta los hombros, de rostro pálido e inexpresivo. Ramos volvió al colegio donde estudió de niño con un rifle.

Crónica de la masacre en Texas

Disparó a su abuela, antes de cometer la matanza en la escuela, disparó a su abuela. La mujer, de 66 años, fue trasladada con heridas graves a un hospital en San Antonio.

Huye y sufre un accidente: Después. equipado con un chaleco antibalas y un rifle, según el sargento Erick Estrada, del Departamento de Seguridad de Texas, el joven huyó en un automóvil que abandonó cerca de la escuela de primaria Robb y sufrió un accidente.

Un selfie del autor del tiroteo de Texas publicado en su cuenta de Instagram.

Abre fuego en varias aulas: Salvador Ramos entró corriendo al centro, donde los alumnos mayores tienen 10 años, y abrió fuego en varias aulas contra los pequeños y los profesores. Los 500 niños de esta escuela, en su mayoría hispanos, terminaban el curso este jueves.

Muere tras un tiroteo con la policía: El agresor falleció abatido por los policías que acudieron al colegio. Dos agentes también sufrieron heridas leves.

Los investigadores están tratando de obtener "información detallada sobre el perfil" del asesino, "sus motivos, el tipo de armas utilizadas y si tenía permiso para poseerlas", dijo Abbott.

Dos autorretratos en blanco y negro donde aparece con una chaqueta con capucha, el pelo hasta la nuca, y la foto de un cargador de rifles.

Su cuenta de Instagram. En las redes sociales se le asocia con una cuenta de Instagram, borrada tras la masacre, que contiene varias fotos: dos autorretratos en blanco y negro donde aparece con una chaqueta con capucha, el pelo hasta la nuca, y la foto de un cargador de rifles. En otra imagen, se pueden ver dos rifles semiautomáticos.

También se ha conocido un extracto de un diálogo que mantuvo con una joven a la que no conocía el pasado viernes. Salvador compartió una foto de dos rifles con esta chica y le advirtió: "Respóndeme dentro de una hora que te quiero contar un secreto". Después de ver las armas, la joven preguntó: "¿Qué tienen que ver tus armas conmigo?". Ramos respondió: "Sólo quería compartir las imágenes contigo y saber si las publicarás". La joven recuerda ahora: "La única razón por la que le respondí fue porque me asustó. Ahora me pesa no haberme quedado despierta hablando con él para tratar de evitar este crimen".

Sufrió bullying: Según publican medios estadounidenses como el 'The Washington Post' y la CNN, Salvador Ramos era un joven solitario que había sufrido acoso escolar cuando era un niño porque tenía dificultades en el habla y los problemas económicos de su familia.