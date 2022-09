Conmoción en Ecuador tras encontrar el cuerpo sin vida de la abogada desaparecida en una escuela de Policía

Cargando...

Ecuador

La desaparición de la abogada María Belén Bernal hace unos días tras visitar a su marido en una academia policial de Ecuador, tuvo un trágico desenlace este miércoles.

El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, informó que su cadáver fue encontrado, poniendo fin a la incertidumbre sobre su paradero, informó BBC.

Lasso explicó en un mensaje de Twitter que los restos de Bernal fueron hallados en un cerro cercano a la Escuela Superior de Policía, el centro al norte de Quito donde se la vio con vida por última vez. El mandatario prometió capturar a los culpables.

La desaparición de esta joven abogada tras visitar a su marido en el edificio policial hace más de una semana tenía en vilo al país sudamericano y ha provocado indignación por el manejo que las autoridades han hecho del caso.

El esposo de Bernal, el teniente de policía Germán Cáceres, es el principal sospechoso de su desaparición y se encuentra con paradero desconocido después de que se le tomara declaración en la Fiscalía.

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, lamentó su muerte y, refiriéndose a su esposo, Germán Cáceres, que ahora es sospechoso del hecho, aseguró que no habrá impunidad. "Encontraremos a Cáceres donde esté y lo entregaremos a la justicia. Pido perdón y ofrezco una disculpa a Elizabeth Otavalo y a su nieto".

La víctima era una abogada litigante que dedicó varios años de su carrera al derecho penal. Su esposo, el teniente de la policía Germán Cáceres, con quien se casó en 2017, presentó una denuncia a la Fiscalía dos días después de la desaparición de Bernal. Sin embargo, según la Fiscalía, hubo muchas inconsistencias en su declaración, por lo que pidió vigilancia y seguimiento para él.

"Nadie, absolutamente nadie, está preparado para que a su hijo le hagan daño. Yo no sé por qué lo hizo", señaló Elizabeth Otavalo, madre de María Belén. "¿Dónde está mi hija?", se preguntó la mujer.

Qué pasó con María Belén Bernal

La abogada de 35 años desapareció tras acudir a visitar a su marido, teniente instructor en el complejo policial, el pasado domingo a la 1.30 am. La buscaron durante 10 días, reporta la cadena CNN.

Según relató el ministro del Interior, Patricio Carrillo, las cámaras captaron más tarde al hombre saliendo de las instalaciones en el auto de ella, pero el vehículo no fue revisado y los agentes no sabían si ella también salió o no.

El ministro admitió que se trató de "una falla de seguridad".

Después de días de búsqueda, la Fiscalía informó del hallazgo de restos óseos en el cerro Casitagua, un paraje cercano a la Escuela de Policía. Solo horas después, el presidente de la República confirmó que pertenecen a Bernal.

Carrillo también relató que Cáceres prestó una primera declaración ante la Fiscalía tras la que salió libre y desde entonces se desconoce su paradero. Un gran operativo policial lleva días tratando de ubicarlo.

La búsqueda del principal sospechoso continúa y funcionarios de la Fiscalía llevaron a cabo registros en la casa de su padre, en la ciudad de Guaranda, y en la de su madre, en Ambato, provincia de Tungurahua.

El ministro Patricio Carrillo, además, calificó lo ocurrido como un "crimen pasional", lo que motivó el reproche de la madre de Bernal, Elizabeth Otavalo.

Las autoridades dijeron que el ingreso de la mujer a la Escuela Superior de Policía quedó registrado, pero no su salida, y que hay un registro de un vehículo que conducía Germán Cáceres con vidrios polarizados que no fue revisado.

Jocelyn Sánchez, una cadete que fue detenida en medio de esta investigación, aseguró que escuchó gritos, golpes y patadas en la habitación de Cáceres durante 20 minutos. Sánchez fue vinculada a la investigación y permanece detenida como sospechosa del caso.

Según el abogado de Sánchez, la cadete no pudo reaccionar debido a presiones e intimidaciones de Cáceres, con quien Sánchez habría tenido una relación sentimental; la defensa rechazó que ella fuera la única detenida en el caso, hasta el momento.