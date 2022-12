Dina Boluarte declara el estado de emergencia en Perú y busca adelantar elecciones

Lima, Perú

Este lunes, 12 de diciembre, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró el estado de emergencia “en las zonas de alta conflictividad social”, en las que se han reproducido con más fuerza las manifestaciones que reclaman su renuncia y nuevos comicios, y en las que fallecieron dos adolescentes de 15 y 18 años mientras que otro de 19 se debate entre la vida y la muerte.

“Declaro el estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social. He dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía”, dijo en una alocución en la que no detalló a qué zonas se refería”. No obstante, según ha trascendido después son tres regiones del sur del país: Apurínac, Arequipa e Ica.