¿EEUU sin TikTok? Conoce por qué surge la interrogante

¿EEUU sin TikTok? surge la interrogante después de que un miembro de la Comisión Federal de Comunicaciones de EEUU solicitó a Apple y Google retirar esta aplicación de sus tiendas, argumentando preocupaciones de seguridad nacional en torno a la empresa matriz de la red social con sede en China, ByteDance.

“TikTok no es solo otra aplicación. Esa es su fachada. Me he comunicado con Apple y Google para que sean eliminadas de sus respectivas tiendas”, se lee en el Twitter oficial de Brendan Carr.