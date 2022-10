¡El héroe de Copoya! Un perrito pitbull defendió a su familia, ahora hay quienes piden sacrificarlo

Cargando...

México

Un can de raza pitbull atraviesa por un crítico momento, todo porque el canino defendió a su familia, cuando un ladrón ingresó a su domicilio ubicado en la colonia Copoya, en el estado de Chiapas. El perro de color blanco se lanzó contra el delincuente, identificado como José Arbey de 32 años.

El guardián de cuatro patas lo mordió y provocó desprendimiento de una parte de su brazo izquierdo, al escuchar los gritos, vecinos a duras penas le quitaron al can de encima y lo amarraron. Luego del hecho llegaron paramédicos de Protección Civil Municipal, luego trasladaron a José al hospital Gómez Maza para su valoración médica.

Algunos vecinos y familiares del hombre atacado exigen a las autoridades sacrificar al can, por considerarlo un peligro, esta acción ha provocado que en redes sociales se desate una discusión, entre quienes están rechazan sacrificar al pitbull, porque el animal sólo defendió su hogar.

En distintas plataformas digitales se han creado grupos que apoyan al “Héroe de Copoya”, para evitar que el perro sea sacrificado, incluso en el grupo se puede ver a Paulina Peña, la hija del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, pidió en sus redes sociales perdonar la vida del perro por considerar que su agresión fue para defender a su familia de un supuesto delincuente.

La familia del ladrón pidió que el perrito fuera sacrificado, ante este pedido los dueños del pitbull resguardaron al can en su casa para que no le hicieran daño, si bien el can lo único que hizo fue defender la propiedad de sus dueños y su hogar.

Sobre el tema el director de Protección contra Riesgos Sanitarios del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Alfredo Ruiz Coutiño, destacó que el Pitbull tuvo una reacción que es completamente natural, porque el hombre ingresó al domicilio donde se encontraba la mascota sin autorización. El canino se encuentra en observación para descartar un caso de rabia canina, la autoridad remarcó que existen sanciones administrativas que van desde multas económicas y arresto administrativo.

La sola mención de sacrificar al pitbull ha enfurecido a los usuarios, que piden no tocar al perro porque es un héroe y que, caiga todo el peso de ley, pero sobre el ladrón que entró a robar a una casa.