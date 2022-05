“Nos iban a matar”: Ofelia una mascota de raza pitbull defendió a su dueña

Cargando...

México

Ofelia, una perrita de raza pitbull, defendió a su dueña luego de que un sujeto la atacara para robarle sus pertenencias.

De acuerdo con la víctima del asalto, los hechos ocurrieron el pasado 2 de mayo en calles de la Ciudad de México cuando paseaba a sus mascotas: Ofelia y Oriana.

Según contó la usuaria de Twitter, un sujeto la intentó ahorcar con la capucha de la sudadera que llevaba puesta para intentar quitarle sus pertenencias; sin embargo, al ver los hechos una de las perritas se lanzó sobre el asaltante.

Ofelia, una perrita de raza pitbull, defendió a su dueña. Fotos de @silnersessian

"El güey empezó a gritar que nos iba a matar a mí y a mis perras, no sabía si correr y dejar a Ofelia (mi perra) ahí o qué hacer. El vato empezó a patear a Ofelia y aunque la escuchaba chillar con las patadas ella no soltó", narró la joven.

Aunque recibió golpes, Ofelia no soltó al asaltante, quien finalmente se puso zafar para huir en una moto en donde estaba otro sujeto.

La mujer víctima del asalto señaló que aunque llamó al 911 para ser auxiliada, la patrulla nunca llegó y solamente fue asesorada vía telefónica para que denunciara los hechos en un Ministerio Público.

"Si no tuviera a Ofelia me hubieran robado y quien sabe que más me hubieran hecho. La policía no me cuida, me cuidan mis amigas y la Ofelia", concluyó.