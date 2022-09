'El Monstruo de Milwaukee': el asesino serial que drogó, descuartizó y comió a múltiples hombres

Cargando...

EE.UU.

Jeffrey Dahmer llegó al mundo en Milwaukee, Wisconsin, en 1960. El asesino fue el fruto del matrimonio entre una instructora de máquinas de teletipo y un químico. De acuerdo a Independent en español, hay reportes discordantes sobre la infancia de Dahmer. Y es que mientras muchos aseguran que fue un niño descuidado, otros afirman que lo adoraban.

Su madre padecía depresión y trató de quitarse la vida; mientras su padre estuvo ausente en su infancia por dedicarse a sus estudios. Se dice que fue un niño tranquilo en su infancia. A los 6 años, su familia se mudó a Ohio y se convirtió en hermano mayor con la llegada de David. Al cumplir los 18, sus padres se divorciaron.

Desde pequeño, Dahmer comenzó a mostrar interés en animales muertos, concretamente, sus huesos. Se cree que esto nació tras ver a su papá sacando huesos de animales del suelo de su casa. Entonces empezó a compilar insectos y esqueletos de animales. Aparte, su padre le enseñó a blanquear y conservar huesos de animales.

Fue considerado por muchos como un paria, no solo tomaba demasiado alcohol alegando que era “su medicina”. No reveló a sus padres que era homosexual.

El primer asesinato

En 1978 Jeffrey Dahmer ejecutó su primer asesinato. La víctima se trataba de Steven Mark Hicks, un joven de 18 años, a quien encontró mientras viajaba y lo invitó a tomar unas cervezas en su casa. Una vez en su morada lo estranguló hasta matarlo.

De acuerdo al periódico, desvistió al hombre, se masturbó, diseccionó el cuerpo y enterró los restos en su jardín. Luego lo desenterró con el fin de disolverlo en ácido, moler y esparcir los huesos.

A mediados de los años 80', regresó a Milwaukee y empezó a visitar baños públicos gay en donde cazaba hombres que sedaba y atacaba. A finales de la década, empezó a cazar, atacar y matar en el hogar de su abuela, pero esta le pidió que se marchara por varios motivos: su alcoholismo y su costumbre de llevar hombres jóvenes tarde en la noche.

Así como también la putrefacción que provenía del sótano y del garaje, en donde cometía sus fechorías. Debido a esto, decidió mudarse a un departamento en Milwaukee, donde continúo matando y desmembrando hombres, en su mayoría homosexuales y de color, hasta comienzos de la década de los noventa.

Los asesinatos que cometió en esta época incluyeron actos de necrofilia y canibalismo. Así como también la preservación del esqueleto.

Una década de asesinatos

Por más de una década cometió una serie de terribles asesinatos, pero 1991 su suerte se terminó, cuando Tracy Edwards huyó de su departamento con unas esposas colgando de una muñeca. Mientras corría por las calles de Milwaukee, encontró a la policía y contó que Dahmer trató de matarlo.

Ante la denuncia, los oficiales fueron hasta su departamento ese día. No se imaginaban lo que iban a encontrar: partes de cuerpos y cabezas cercenadas en su refrigerador y otros lugares. En su juicio al año siguiente, no convenció al jurado de que sus crímenes, canibalismo y necrofilia eran producto de la locura, aunque le diagnosticaron varios problemas mentales en ese entonces.

Lo juzgaron por 15 de sus crímenes y le dieron 15 cadenas perpetuas consecutivas sin derecho a libertad condicional. Luego, le dieron una decimosexta cadena perpetua por su primer homicidio.

“Nunca quise la libertad. Francamente, quería la muerte para mí. Sabía que estaba enfermo o era malo o ambos”, expresó en su declaración ante el tribunal, según recogió Independent en español.

“Los médicos me han informado sobre mi enfermedad y ahora tengo algo de paz. Sé cuánto daño he causado. Me siento muy mal por lo que les hice a esas pobres familias”, concluyó.