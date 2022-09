"La maté y quemé en una parrilla": El atroz relato de un feminicida

Cargando...

Argentina

El pasado 16 de septiembre, María Alejandra Abbondanza, de 38 años fue asesinada y descuartizada luego de salir a pasear a su perro en Campana, Argentina. El cuerpo de la mujer fue encontrado el sábado 17 de septiembre en la casa de uno de sus vecinos.

Los hechos ocurrieron dentro de un domicilio ubicado en la esquina de Juan Bautista Alberdi y Moreno, en la misma cuadra donde vivía la víctima del femicidio. De acuerdo con las imágenes de una cámara de seguridad, María Alejandra ingresó a esa casa de su vecino junto a su mascota, pero no volvió a salir con vida.

La cámara de seguridad captó a uno de los habitantes de la casa saliendo, en repetidas ocasiones, con bolsas pesadas. Gracias a las grabaciones fueron detenidos un hombre llamado Agustín Lionel Chiminelli, de 24 años, y sus padres, quienes vivían en el domicilio donde se registró el feminicidio.

El sospechoso fue captado transportando bolsas pesadas. Foto: El Heraldo

Tras ser aprehendidos por la policía, el padre de Agustín Lionel Chiminelli aseguró que es inocente y admitió que su hijo le confesó que había matado a una persona y la había quemado en la parrilla.

"Maté a una persona y la quemé en la parrilla", supuestamente habría dicho Agustín Leonel a su papá, Carlos Rubén, de 69 años de edad. El adulto mayor reiteró, a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Zárate-Campana, que "no tuvo nada que ver" en el feminicidio.

Por su parte, el principal sospechoso se negó a declarar. Sin embargo, una expareja de Agustín comentó, en redes sociales, que ella había realizado una denuncia en contra del joven ante el Juzgado de Familia de Campana por violencia.

Tras la declaración de la expareja de Agustín, otra mujer, de nombre Milena, denunció en medios digitales que también sufrió violencia por parte del ahora detenido. "Siempre fuiste un psicópata y un manipulador disfrazado de nene bueno. Me hiciste la vida miserable mientras estuvimos vinculados y hay muchos testigos. Hasta de cuando te partiste una baldosa en la cabeza para que no me vaya con mis amigas", dijo.