Estudio científico desvirtúa la imagen de “lobo feroz”

Es una creencia muy extendida que el lobo casa graves daños al ganado. En la cultura popular, la figura del “lobo feroz” está tan interiorizada que se aprende desde la infancia.

Vienes desde la literatura “Los tres cerditos”, “Los siete cabritillos”, “Caperucita roja”, o la fábula de “Pedro y el lobo” todo esto es parte de como vemos a este animal salvaje y en todos estos cuentos, el lobo es el malo.

¿Es el lobo tan destructivo y tan voraz? Para contestar a esas preguntas es mejor dejar de lado los sesgos y creencias populares y analizar los datos con la visión crítica que nos proporciona la ciencia.

La realidad es bien distinta. Es cierto que el lobo es un depredador y que, si no tiene nada mejor, una oveja doméstica en su territorio puede resultar un bocado apetecible. Sin embargo, a los lobos no les gusta acercarse a las personas, solo lo harán cuando no tengan más alternativa.

En realidad, en la dieta del lobo, los animales domésticos apenas suponen el 20 % de la ingesta y este valor desciende a la mitad si hay abundantes presas silvestres disponibles. Sin embargo, este dato debe interpretarse con precaución.

Los lobos son carroñeros además de cazadores, y si encuentran el cadáver de una oveja o de cualquier otro animal de granja se comerán sus restos. Es muy probable que buena parte de ese porcentaje en la dieta venga de consumo de carroña y no de caza activa.

Una manada bien estructurada optimiza la caza, buscando la mayor cantidad de carne por cacería y minimizando los riesgos. Eso incluye, como hemos dicho, evitar a los seres humanos a toda costa.