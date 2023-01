La Plata, Argentina

La secuencia es aberrante. Una joven madre de 17 años de edad, de La Plata, Argentina, fue filmada cuando golpeó brutalmente a su bebé de un año y nueve meses, motivo por el cual fue denunciada ante las autoridades. Tras ser imputada por “lesiones”, la adolescente fue detenida y el menor fue trasladado a un hogar de menores. El video no sólo se hizo viral, sino que generó profundo repudio y estremeció a miles de usuarios en redes sociales.

Fue la cuñada de la mujer quien grabó con su celular el momento del ataque al menor dentro de una vivienda de Melchor Romero y el material audiovisual fue difundido por el periodista Diego Aramayo. En las imágenes se puede ver como la madre le propicia un puñetazo al pequeño para “calmarlo”, con tanta fuerza que termina por romperle un diente. “Cállate la boca”, repite a gritos, mientras no despega la atención de su plato de comida.

No obstante, su cuñada le espetó: “Me saca’ no, amiga. Lo vas a terminar matando, boluda». La violenta madre respondió: “No se callaba”. Y su amiga le salió otra vez al cruce: “Bueno no pero así no lo podés callar. Le bajaste el diente, boluda. Dos años tiene, amiga”.