¡Indignante! Mujer vandaliza camioneta tras pelear por un estacionamiento

Un incidente ha capturado la atención en las redes sociales, luego de que una mujer fuera filmada rayando y abollando una camioneta tras una acalorada discusión por un espacio de estacionamiento. Sucedió en la ciudad costera de Mar del Plata, Argentina.

Cámaras de seguridad cercanas registraron la secuencia completa. Las imágenes muestran cómo un vehículo desocupó un lugar de estacionamiento y un automóvil, conducido por una mujer, esperaba para ocuparlo. Sin embargo, antes de que pudiera maniobrar, una camioneta se adelantó y ocupó el codiciado espacio.

De la camioneta descendieron dos hombres, quienes de inmediato fueron increpados por la conductora del otro vehículo. El conductor de la camioneta relató al portal local 0223 que se había apurado a estacionar debido a un problema de cadera y la necesidad de llegar a tiempo a su trabajo. "Apenas bajamos del vehículo con un compañero, una mujer frenó detrás y, de forma agresiva, me gritó que le había 'robado su lugar'", detalló la víctima. Él le respondió que era un espacio público y no tenía su nombre. A pesar de que no hubo contacto físico, la mujer lo amenazó: "Ya vas a ver, anda tranquilo a trabajar".

Tras la discusión, los hombres se retiraron del lugar. Sin embargo, al regresar, el conductor encontró su camioneta "completamente rayada de punta a punta, con abolladuras y signos de haber sido pateada".

Gracias a las grabaciones de seguridad, el hombre pudo obtener las pruebas del vandalismo. Expresó su temor a futuros ataques, ya que estaciona en esa zona a diario. "Sea cual sea la razón, nadie tiene derecho a dañar un vehículo ajeno ni amenazar a otra persona", afirmó la víctima, quien ya está iniciando acciones legales y busca visibilizar el caso para evitar que otros pasen por una situación similar.

Vea el video:

