Un hombre que permanecía internado en una clínica de Parral, México, denunció el robo de 20 mil pesos en efectivo (alrededor de 1.017,77 dólares estadounidenses). El dinero había desaparecido de su billetera mientras recibía atención médica y fue recuperado días después, tras las investigaciones de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General del Estado, el hecho ocurrió el pasado 13 de noviembre, cuando el paciente ingresó al centro médico. Sin embargo, no fue hasta después de recibir el alta que se percató de que su cartera ya no estaba entre sus pertenencias.

La situación tomó otro giro días después, cuando recibió un paquete en su domicilio. En su interior encontró su billetera y sus identificaciones personales, pero al revisar el contenido descubrió que faltaban los 20 mil pesos que llevaba en efectivo.

Ante la desaparición del dinero, el afectado presentó una denuncia formal para que las autoridades investigaran lo ocurrido y dieran con la persona responsable.

La investigación permitió recuperar el dinero

Tras conocer el caso, elementos de la Agencia Estatal de Investigación realizaron distintas diligencias para reunir información sobre el robo e identificar a quien habría sustraído el efectivo.

Como resultado de las investigaciones, un tercero realizó la entrega voluntaria de los 20 mil pesos, monto que fue recuperado por las autoridades.

La Fiscalía informó que el dinero quedó bajo resguardo mientras se cumplen los procedimientos correspondientes para devolverlo a su propietario.

De esta manera, el paciente logró recuperar el monto que había perdido durante su hospitalización, luego de denunciar que su billetera había desaparecido mientras permanecía internado en la clínica.