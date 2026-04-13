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Internacional

Macron anuncia una conferencia internacional en los próximos días para desbloquear Ormuz

Macron afirmó que la misión será estrictamente defensiva, independiente de los países en conflicto y que se desplegará cuando la situación lo permita.

EFE

13/04/2026 8:10

El presidente francés, Emmanuel Macron. Foto archivo: EFE
París, Francia

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El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este lunes que su país y el Reino Unido van a organizar "en los próximos días" una conferencia con los países que estén dispuestos a participar en una misión "estrictamente defensiva", para restablecer la libre circulación por el estrecho de Ormuz.

En un mensaje en su cuenta de X, Macron puso el acento en que esa misión será "estrictamente defensiva y distinta de los beligerantes", lo que deja al margen a Estados Unidos, Israel e Irán, y en que su objetivo es que se pueda desplegar "desde que la situación lo permita".

El jefe de Estado francés insistió en que no hay que descartar ningún esfuerzo para lograr "una solución sólida y duradera del conflicto en Oriente Medio por la vía diplomática" para así "dotar a la región de un marco robusto" con el que todas las partes puedan "vivir en paz y en seguridad".

Eso significa, dijo, abordar "todas las cuestiones de fondo" y darles "una respuesta duradera", lo que incluye tanto el programa nuclear y balístico de Irán, como sus "acciones desestabilizadoras en la región", pero igualmente la reanudación "lo más rápido posible de una navegación libre y sin obstáculos en el estrecho de Ormuz". 

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