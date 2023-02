María Luz Coca Luján se transforma en "K'ancha" y causa sensación en Virginia

Virginia, EE.UU.

Más conocida como "K'ancha", María Luz Coca Luján, empezó a grabar su programa de radio por internet, pero su singularidad radica en vestir un traje típico de ‘cholita’, hablar quechua fluido y ponerle su 'miski' a los streaming que realiza, con esto ha conquistado a miles de usuarios.

María Luz usa la tradicional pollera, con brillantes colores, aretes de oro, una colorida blusa (con estampados y bordados), un sombrero característico de la mujer de pollera (copa alta, toquilla negra y de color nieve) y el cabello trenzado, así se prepara para iniciar su transmisión en directo desde su garaje en Virginia, EE.UU.

"Muy buenas tardes, aquí vamos de nuevo", así inicia su programa de radio y ese es el saludo a sus fieles usuarios. En una entrevista con “The Washington Post” contó que al principio solo unos cuantos la observaban en sus transmisiones.

“Actualmente tengo más de 100 mil seguidores, pero eso no me hace sentir una celebridad, siento el apoyo de quienes no olvidan su país. Cuando llegué a Washington me sorprendió ver las actividades de la comunidad boliviana, por ejemplo vi un chicharrón y de inmediato lo subía a mi Facebook”, contó al The Washington Post.