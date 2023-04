"Nadie la ayudó": Una mujer que viajaba de Bolivia a Madrid fue agredida sexualmente por otro pasajero

Madrid, España

¡De terror! Una mujer que volaba de Santa Cruz, Bolivia, a Madrid, España, vivió el peor viaje de su vida al ser abusada sexualmente por el pasajero que se sentó a su lado. Lo peor fue que cuando acudió al personal de la tripulación para pedir ayuda, la ignoraron. Incluso llegó a tener un ataque de nervios y simplemente la amenazaron con dejarla en tierra.

Se trata de Emma, una británica de 30 años, que denunció haber sido agredida sexualmente por un hombre durante un vuelo de diez horas en la aerolínea Air Europa. La víctima relató que el hombre que se sentó a su lado comenzó a tocarla inapropiadamente con el brazo y "a presionar sus senos". Desesperada, le pidió ayuda a un miembro de la tripulación de cabina, pero este solo se encogió de hombros y se alejó, reporta el portal catalunyapress.es.

"Estaba presionándose contra mí y al principio pensé en mover mi cuerpo y tratar de no usar todo mi asiento, pero era realmente incómodo", explicó la mujer en declaraciones a MailOnline. "Le pedí repetidamente que no me tocara y que me diera espacio, pero no hizo nada", dice la víctima, que añade que llamó a la tripulación de cabina y les dijo que el sujeto se estaba presionando contra ella, pero no ayudaron y les dijeron que "arreglaran las cosas" entre ellos.